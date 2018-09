Vrouw komt door geweld om het leven in appartement Bergen op Zoom, verdachte gevlucht

BERGEN OP ZOOM - Een vrouw is vrijdagnacht door geweld om het leven gekomen in een appartement aan de Goudbaard in Bergen op Zoom. Dat laat de politie weten.

De politie is op zoek naar de verdachte. Die is op de vlucht geslagen.

Verder kan de politie nog niets zeggen over het incident. Het onderzoek is 'in volle gang'.

Grote brand

Het appartementencomplex kwam drie jaar geleden ook al in het nieuws. Toen woedde in de parkeergarage een grote brand. Twaalf van de 66 appartementen waren toen tijdelijk onbewoonbaar.

Meer informatie volgt.