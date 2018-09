Vrouw met scootmobiel rijdt van metershoog talud in Veldhoven, brandweer takelt slachtoffer omhoog

VELDHOVEN - Een vrouw in een scootmobiel is vrijdagavond rond tien uur van de weg geraakt en vervolgens van het talud zes meter naar beneden gereden. Dat gebeurde aan de Hovenring in Veldhoven.





De vrouw raakte daarbij gewond. De brandweer takelde de vrouw op een brancard omhoog. Daarna is het slachtoffer met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de scootmobiel van de vrouw is door de brandweer weer op de weg gezet.