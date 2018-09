Crossmotoren gestolen na 'proefrit', politie houdt drie mannen aan

BREDA - Drie mannen uit Breda en Zevenbergen zijn opgepakt vanwege het stelen van meerdere crossmotoren. De verdachten spraken via Marktplaats af met mensen om een motor te kopen en maakten een proefrit om vervolgens niet meer terug te keren.

De recherche kan de mannen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn, met meerdere zaken in verband brengen. "Verder onderzoek moet uitwijzen of ze mogelijk nog meer op hun kerfstok hebben."

Hulp van Marktplaats

De diefstallen vonden het afgelopen jaar plaats in Breda. De werkwijze was iedere keer hetzelfde.

Dankzij de hulp van Marktplaats en een aantal tips kwam de politie de drie mannen op het spoor. Een van hen zat een straf uit voor een ander vergrijp en is in de gevangenis aangehouden. De andere twee zijn dinsdag in Breda gearresteerd, maakte de politie zaterdagochtend bekend.