Twee zware explosies binnen enkele uren in Best en Eindhoven, schade aan huizen groot

BEST/EINDHOVEN - Bij een flat en een huis in Best en Eindhoven hebben vrijdagnacht zware explosies plaatsgevonden. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, maar de schade aan de huizen is groot. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt een verband tussen beide zaken.

Rond drie uur werden de bewoners van een flat in de Kijkduinstraat in Best opgeschrikt door een enorme knal. Het balkon van de flat op de eerste verdieping raakte door het explosief zwaar beschadigd. Bovendien waren alle ruiten aan diggelen. De brokstukken lagen tot enkele meters van de flat. De bewoners raakten niet gewond.

Grote ravage

Een paar uur later was het raak bij een huis in de Keldermansstraat in Eindhoven. Daar werd een explosief door de voordeur naar binnen gegooid. De ravage in het huis was groot. Ook hier raakten de geschrokken bewoners niet gewond.

De recherche doet sporenonderzoek in de flat en het huis. Wie er achter de explosies zit, is nog niet duidelijk. ook is onbekend of er een verband is tussen beide ontploffingen.