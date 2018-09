Vrouw bedreigt agenten met messen, politie trekt pistool

GILZE - Een 36-jarige vrouw in Gilze is vrijdagmiddag in haar huis aangehouden. De vrouw zorgde rond zes uur voor de nodige overlast in haar omgeving. Toen de opgeroepen agenten bij het huis aanbelden, deed de vrouw gewapend met twee messen open. Ze richtte beide messen op de agenten.

De vrouw weigerde de messen neer te leggen. Daarop trok een van de agenten zijn wapen en een andere agent richtte pepperspray op de vrouw. De vrouw legde vervolgens de messen neer.

Agenten hielden de vrouw aan en namen haar mee naar het bureau voor verhoor.