Automobilist met slok op botst tegen stadsbus op kruising in Breda

BREDA - Een auto en een stadsbus zijn vrijdagavond met elkaar in botsing gekomen op de kruising van het Spinveld en de Backer en Ruebweg in Breda. De bestuurder van de auto, een 40-jarige man uit Dordrecht, bleek gedronken te hebben en is aangehouden. Na een ademanalyse is de man weer vrijgelaten.

Een vrouw die in de auto zat, raakt gewond en is voor controle meegenomen naar het ziekenhuis. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk.

De zwaar beschadigde auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd. De bus was aan de zijkant beschadigd, maar kon verder rijden.