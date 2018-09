[FOTO] Mooi! Oude stoomlocomotieven trekken grote rookpluimen boven Brabants spoor

DEN BOSCH - Een kolossaal stuk oude glorie dendert zaterdag over de spoorlijn tussen Den Bosch en Eindhoven. Twee stoomlocomotieven maken ritten tussen beide steden en dat levert mooie plaatjes op.

Het Modeltreincenter in Den Bosch zit achter het nostalgische tafereel "Wat begon als een simpele vraag aan onze klanten is in zeer korte tijd uitgegroeid tot een groot evenement", aldus de winkel in modeltreinen. Onder de titel 'Den Bosch onder stoom' kunnen reizigers een retourtje maken voor 25 euro tussen Den Bosch en Eindhoven.

Dienstregeling

Wie liever op afstand de trein op het spoor ziet passeren, kan terecht bij de 'dienstregeling' met de stop- en doorkomsttijden op de stations Den Bosch, Boxtel, Best en Eindhoven. Voor de verstokte treinspotters valt in Den Bosch te zien hoe de stoomlocomotieven water tanken.

De twee stoomlocomotieven zijn van de Stoom Stichting Nederland uit Rotterdam. Het gaat om de 01 1075 uit 1940, een in Duitsland gebouwde loc die maar liefst een snelheid heeft van 140 kilometer per uur, bijna 27 meter lang is en honderden tonnen weegt.

De andere locomotief is de 65 018 uit 1958, één van de laatst gebouwde en ‘’modernste’’ stoomlocomotieven in Duitsland.

Bekijk hieronder de plaatjes die zaterdag zijn gemaakt