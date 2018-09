Betonrot kerncentrale Doel speelt al veel langer, foto's duiken op in Belgische media

BERGEN OP ZOOM - De problemen met betonrot in de Belgische kerncentrale in Doel, vlakbij Brabant, spelen al veel langer dan uitbater Engie Electrabel wil doen voorkomen. Dat blijkt uit foto's die deze week zijn opgedoken in de Belgische media.

Doel 3, een van de vier kernreactoren van de kerncentrale ligt sinds oktober 2017 stil wegens herstelwerkzaamheden. Volgens de uitbater werd de betonrot in september 2017 aangetroffen. Uit de foto's die nu boven water komen, blijkt dat de slijtage al veel langer speelt.

De Waalse zender RTBF bracht beelden naar buiten van de betonrot die al in november 2016 zouden zijn gemaakt. Ook sprak de RTBF met een medewerker van Doel. Hij beweert dat het probleem al bekend is sinds de jaren negentig maar door de leiding van de kerncentrale is genegeerd. Het onderhoud werd telkens op de lange baan geschoven.

LEES OOK: Nog meer betonproblemen bij kerncentrale Doel, 'geen risico's voor bevolking of milieu'

Engie Electrabel reageert 'zeer verbaasd' op dat nieuws. De uitbater van de kerncentrale zegt dat het kan bewijzen dat de anonieme verklaringen niet kloppen.

Tihange

Overigens spelen de problemen niet alleen in Doel. Engie Electrabel beheert ook de kerncentrale in Tihange. Daar zijn bij kernreactor 3 en 4 ook problemen met het beton. De reactoren 2 en 3 blijven de hele winter gesloten.

Inmiddels heeft Engie Electrabel ook problemen met het beton geconstateerd bij de kerncentrale van Tihange. De kernreactoren 2 en 3 zullen nog de hele winter gesloten blijven. Omdat ook kernreactor Doel 4 stilgelegd is tot 2019, dreigt er een stroomtekort in België. Een deskundige schatte deze week op de Belgische Radio 1 die kans op 'meer dan 50 procent'.

LEES OOK: Herstart reactoren kerncentrale Doel twee maanden uitgesteld