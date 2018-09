Brandweer redt zwaan uit benarde situatie

BREDA - Een jonge zwaan die al vier dagen vast zat is door de brandweer gered. Het beestje zat al vierdagen in het water, waar hij niet meer uit kon omdat hij niet goed kan vliegen.

De brandweer besloot het dier te vangen en zetten daar duikers voor in. De reddingsactie trok veel bekijks van mensen op de kade aan de Nieuweweg.

Vogelopvang

Nadat de zwaan gevangen was, is hij door de dierenambulance naar het vogel revalidatiecentrum in Zundert gebracht.