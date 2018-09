Darter Michael van Gerwen met fikse kater richting World Grand Prix

VLIJMEN - Michael van Gerwen zit niet bepaald in de beste fase van zijn carrière. De topdarter uit Vlijmen verliest de laatste tijd meer dan dat we van hem gewend zijn.

Mighty Mike struikelde zaterdagmiddag al in de eerste ronde van de Players Championship. Hij verloor van de talentvolle Duitse darter Martin Schindler. Het werd 6-5. 'MvG' had de partij in zijn voordeel kunnen beslissen, maar hij verprutste twee kansen op dubbel achttien.

De tekst gaat verder onder de tweets.





Het Players Championship-toernooi in Dublin werd gespeeld in aanloop naar de World Grand Prix, die morgen begint. Van Gerwen speelt daarin, in de eerste ronde, tegen de Ier Steve Lennon.

Enige Brabantse troef

Van Gerwen is de enige Brabantse troef op de World Grand Prix. Jelle Klaasen, Benito van de Pas en Mario Robbe wisten zich daar niet voor te plaatsen.

De Vlijmenaar gooide zowel vrijdag als zaterdag een Players Championship-toernooi. Op vrijdag kwam Van Gerwen behoorlijk ver in Dublin, gooide een negendarter, maar wist geen beslag te leggen op de eindzege. Klaasen, Van de Pas en Robbe gooiden ook beide dagen, maar wisten geen noemenswaardige resultaten neer te zetten.