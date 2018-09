Aspirant-kopers bekijken beruchte jachthaven Hermenzeil, 'We leggen kandidaten langs de meetlat'

De verwachting is dat de verkoop van Hermenzeil in het voorjaar van 2019 is afgerond.

GEERTRUIDENBERG - Potentiële kopers van de beruchte jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk kregen zaterdag een rondleiding over het terrein. Bijna honderd geïnteresseerden van binnen en buiten gemeente Geertruidenberg kwamen op de open dag af.

Mensen die een bod willen doen op Hermenzeil moeten een plan indienen bij de gemeente. Aspirant-kopers moeten er wel rekening mee houden dat hun handel en wandel langs de meetlat van de Wet Bibob wordt gelegd. De wet toetst of er met de aankoop crimineel geld is gemoeid.

“We willen gewoon niet dat de haven straks weer afglijdt naar zaken die we liever niet zien”, vertelt wethouder Kevin van Oort, die de geïnteresseerden rondleidde. “We willen de kopers die een plan indienen gaan screenen en onderzoeken om te zorgen dat er een integere koper uit gaat rollen.”

De omwonenden hopen in ieder geval dat er snel iets moois van de haven wordt gemaakt. “Diep triest hoe de staat van het onderhoud is”, reageert iemand uit de buurt. “Ik denk dat er best wel iets van te maken is", zegt een ander. "Maar dan moet wel het pontje terugkomen zodat fietsers hier koffie kunnen drinken en wat kunnen eten.”

Jachthaven Hermenzeil werd vorig jaar failliet verklaard vanwege een grote belastingschuld. De jachthaven met camping, café en botenhandel had geen beste naam. Sinds 2014 waren er sterke aanwijzingen dat er criminele activiteiten plaatsvonden in de jachthaven. Drie jaar geleden was er nog een grote inval van de politie.

De gemeente kocht vorig jaar november samen met de provincie de failliete jachthaven. In eerste instantie zou Hermenzeil worden geveild, maar omdat er aanwijzingen waren dat criminelen bij de veiling hun slag wilde slaan, ging dat niet door. De gemeente Geertruidenberg werd voor 1,75 miljoen euro eigenaar van de jachthaven.

De verwachting is dat de verkoop van Hermenzeil in het voorjaar van 2019 is afgerond.

