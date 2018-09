Bewoners zich rot geschrokken van explosies: 'We hadden wel dood kunnen zijn'

BEST/EINDHOVEN - De ravage in de gang van het familiehuis aan de Keldermansstraat in Eindhoven is groot. De voorruit van de voordeur ligt aan diggelen. In de vloer van de gang zit een groot gat. Verder zijn er overal gaten van inslagen, in de muren, in de deuren en zelfs in het plafond. Een grote sierspiegel is gebarsten. "Als we hier hadden gestaan, hadden we wel dood kunnen zijn", vertellen de bewoners aangeslagen.

Ook in Best is de ravage groot. Bij een flat aan de Kijkduinstraat is inmiddels de glaszetter druk bezig. "We hebben nog nooit problemen gehad", vertelt een familielid van de bewoners. "We hebben met niemand ruzie en wonen al 25 jaar in Best." De bewoners van beide huizen zeggen dat ze elkaar ook helemaal niet kennen.

'Veel erger kunnen aflopen'

De bewoners willen geen van allen voor de microfoon reageren. Ook willen ze graag anoniem blijven. "We zijn enorm geschrokken", vertelt de bewoonster van het huis aan de Keldermansstraat.

"We werden wakker toen rond een uur of drie 's nachts iets tegen ons raam werd gegooid. Ik wilde eerst beneden blijven, maar uiteindelijk zijn we toch naar boven gegaan. Toen kwam rond een uur of vijf die enorme knal. Het is maar goed dat we naar boven zijn gegaan. Dit had veel erger kunnen aflopen."

Onderzoek naar verband

De bewoners van beide woningen begrijpen niet waarom juist zij doelwit zijn geworden. "Misschien hebben ze het verkeerde balkon te pakken gehad?" suggereert het familielid van de bewoner in Best voorzichtig. "Ik weet het niet."

Ook de politie heeft nog geen idee van het motief. "Vanmorgen dachten wij ook meteen dat er een verband moest zijn", vertelt politiewoordvoerder Bart Vaessen. "Twee harde knallen, op zo'n korte tijd van elkaar in een omgeving waar het vlak bij elkaar ligt. We hebben het daar met de bewoners over gehad. We onderzoeken dit, maar vooralsnog hebben we geen enkel aanknopingspunt."





Explosief nog niet duidelijk

De bewoners aan de Keldermansstraat denken dat er sprake is geweest van een handgranaat. De politie onderzoekt dit nog. "Maar dat er een enorme knal is geweest en dat er veel schade is en dat het een wonder is dat er geen gewonden zijn gevallen of zelfs doden, dat is wel duidelijk", zegt Bart Vaessen.

De politie heeft wel ooggetuigen geïnterviewd. Een rechercheteam is bezig met de zaak. "We weten dat er mensen zijn gezien. Twee mensen, in het donker gekleed. Er is een scooter gezien. Of dit met die twee harde knallen verband houdt, is nog de vraag. Dus we blijven mensen oproepen, die iets hebben gezien tussen drie en zes vanmorgen, om dat te melden."