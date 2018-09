Virtuele voetbalheld Ali Riza van PSV: 'De voetballers van FIFA 2019 zijn intelligenter'

EINDHOVEN - Het spel FIFA 2019 is sinds twee dagen op de markt. Ali Riza Aygün oefent nu als een bezetene om de voetbalvideogame snel onder de knie te krijgen. De eerste indruk van de eSporter? "Het ziet er mooier uit en de spelers zijn intelligenter."

Eindhovenaar Ali Riza speelt in dienst van PSV. De eSporter bereikte afgelopen seizoen de Nederlandse finale van de zogeheten E-Divisie, de virtuele eredivisie.

Om dit seizoen weer zo hoog te reiken, zit hij nu al drie dagen verwoed te trainen op FIFA 2019. Deze versie zal vermoedelijk direct aan de competitiestart op 12 oktober zijn intrede doen, dus alle hens aan dek voor Ali Riza.

Mooier, sneller

"We hebben een partnerschap met EA, de producent van FIFA 2019. Daarom kreeg ik het spel al een dag voordat het in de winkel te koop was. Ik oefen nu met mijn Belgische teamgenoot."

Zijn eerste indrukken van de laatste versie zijn positief. "EA heeft dit seizoen de rechten van de Champions League, de Europa League en de Supercup. Hierdoor zijn de 'visuals' zoals reclameborden veel echter en dus mooier."

Wat de eSporter verder opvalt? "Het spel is veel sneller dan voorgaande edities. De spelers zijn intelligenter als het gaat om passing en vrijlopen. Ik ben erg tevreden met deze verbeteringen."

Ali Riza oefent komende maand intensief om alle trucjes en mechanismen tot in de puntjes te beheersen. "We moeten ook zien te achterhalen welke opstelling het meest effectief is. Afgelopen seizoen waren we heel succesvol met een 4-2-3-1 opstelling."

Theepauze

De trainingen zijn intensief en de sessies kunnen oplopen tot 4 uur zonder theepauze. Ali Riza beseft dat als geen ander en stapt daarom geregeld van het virtuele voetbalveld om een luchtje te scheppen. "Ik moet ook denken aan mijn gezondheid en sociale leven."

Nationaal kampioen

De NK-finale FIFA 2018 afgelopen mei liep voor Ali Riza teleurstellend af. In een rechtstreeks duel met Ajacied Dani Hagebeuk verloor hij de eerste wedstrijd op de Xbox met 5-1. In de tweede wedstrijd op zijn favoriete gameconsole Playstation 4 kwam hij niet verder dan 0-0. De titel ging zo aan zijn neus voorbij.

Met de nieuwe FIFA 2019 in handen zijn de verwachtingen opnieuw hooggespannen. "Mijn doel is om dit jaar nationaal kampioen te worden en straks namens PSV aan het WK mee te doen."