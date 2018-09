Boeren voeren actie om te wijzen op gevaren varkenspest: 'We willen dit niet nog een keer meemaken'

SINT-OEDENRODE - Varkenshouders en dierenartsen die flyeren op een tankstation. Het is niet een alledaags beeld. Maar het tiental varkenshouders dat flyers uit loopt te delen op een tankstation langs de A50 bij Sint-Oedenrode, maakt zich dan ook flink zorgen. De Afrikaanse varkenspest is in België aangetroffen. En de boeren willen de weggebruikers, met name de internationale chauffeurs, bewust maken van de gevaren.

De actie is een initiatief van onder anderen dierenarts Sam de Snoeck. "De zorg is ernstig. Wij vinden dat er meer moet gebeuren aan preventie. Het staat wel op sites, maar het komt niet onder de aandacht. Snelheid is geboden nu, omdat het zo dichtbij zit."

'Let op vlees'

De Afrikaanse varkenspest werd al langer aangetroffen in Oost-Europa. Maar nu duikt het virus ineens op in België. "Daar zijn 19 wilde varkens gevonden die zijn gestorven aan de ziekte. Het zat in het Oostblok, maar nu heeft het toch een flinke sprong gemaakt."

De dierenarts denkt dat vleeswaren wel eens verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor de sprong. Een automobilist of vrachtwagenchauffeur eet een broodje met besmet vlees en gooit dat weg in de berm. Een wild zwijn eet dat vervolgens op en kan zo, volgens De Snoeck, het virus verder verspreiden. "De boodschap is: let op vlees die je meeneemt uit eigen land. Deponeer die echt in de prullenbak."









'Deze ellende willen we niet'

Varkenshouder Eric Stiphout uit Sambeek flyert zaterdag met zijn collega's bij een tankstation langs de A50. Ook langs de A73 en de A2 worden flyers opgehangen. "Dit is de eerste keer dat ik dit doe", zegt Stiphout. "Maar het is broodnodig. De varkenspest is als donder bij heldere hemel in België opgedoken. Deze ellende willen we niet." Hij krijgt bijval van zijn collega Hans van Heeswijk uit De Rips. "Wij hebben 1997 nog in onze gedachten. Dat willen we zeker nooit meer terug."

In 1997 werden de varkenshouders hard getroffen door de varkenspest. Ze moesten al hun dieren ruimen. "Vorige week, toen ik het hoorde, heb ik even minder goed geslapen", zegt Van Heeswijk. "Buiten het dierenleed, had het ook grote gevolgen voor de mensen op psychologisch gebied", zegt Chris Hoeven uit Oirschot. "Dat willen we niet meer meemaken."









'Het is echt urgent'

"Ik was toen 27", zegt Eric Stiphout. "En net met mijn bedrijf begonnen. Dan staat je bedrijf ineens leeg, dat is geen prettig beeld. Je ziet je toekomst en de toekomst van je gezin in gevaar komen. De wilde zwijnen hadden hier niet moeten lopen. Dit is echt urgent."

"Eigenlijk willen we een handhaving van de nulstand van de zwijnen", zegt Hans van Heeswijk. "Dat ze daar niet mogen zitten." Op de vraag of de zwijnen dan afgeschoten moeten worden, zegt Van Heeswijk: "Je zult iets op moeten offeren, anders gaan alle bedrijven er aan onderdoor."

