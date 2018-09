Walk to Fight Cancer haalt 122.500 euro op voor kankeronderzoek, 'Dit is echt fantastisch'

DEN BOSCH - Veertig kilometer per dag liepen ze, de wandelaars die meededen aan de Walk to Fight Cancer. Ze finishten zaterdagmiddag in Den Bosch en 's avonds werd bekend wat er is opgehaald voor kankeronderzoek: 122.500 euro. Meer dan de organisatie had verwacht, vertelt Huub van Mackelenbergh: "We houden van uitdagende doelen stellen en we zeiden vooraf dat een ton echt geweldig zou zijn. En als je dat dan haalt nog voordat je gaat lopen, dat is echt fantastisch."

Er waren hartverwarmende acties van bedrijven. Bakker Jan de Groot uit Den Bosch doneerde 10% van de verkoop van de Bossche bollen dit weekend. Dat leverde 39.000 euro op. Een bedrijf dat een nieuwe zaak opende vroeg in plaats van een cadeau een donatie, zij droegen 25.000 euro bij.

Alle wandelaars hielden ook hun eigen inzameling. Vooral Frans van Schalk heeft een behoorlijke bijdrage geleverd aan het eindbedrag. Met 9475 euro heeft hij het meeste geld binnengehaald van alle deelnemers, en dat bedrag loopt volgens hem nog op: "Ik ga de 10.000 zeker aantikken!"

Die duizenden euro's had hij eigenlijk zo bij elkaar, vertelt Frans: "Ik heb heel veel mensen een persoonlijk appje gestuurd met het verhaal van de wandeltocht en de vraag om een bijdrage. En daar is stevig op gedoneerd."

Verrassend

Naar de reden voor die forse bedragen kan Frans alleen maar gissen. Hij vermoedt dat het een combinatie van factoren is. Zo is een van de redenen waarschijnlijk dat hij 'verrassend' is. "Ik zie er anders uit dan ik ben. Ik zie eruit alsof ik in Vught woon, VVD stem en in het corps gezeten heb, maar dat is alle drie niet waar. Misschien had een deel van de donateurs niet verwacht dat ik het echt zou doen." Dat laatste blijkt wel uit de toezegging van meer dan één donateur om het bedrag te verdubbelen, als hij het ook daadwerkelijk zou halen. Wat ook geholpen heeft, is dat Frans werkt op het gebied van vermogensbeheer voor ondernemers en ook zijn klanten om een bijdrage heeft gevraagd.

De reden dat Frans meedeed aan de loop is vanwege het doel dat 'ontegenzeggelijk belangrijk is'. Net als de meeste lopers, had ook hij iemand in gedachten waarvoor hij liep. "Mijn schoonzusje is vrijdag geopereerd omdat ze borstkanker heeft. Die dag heb ik knetterhard gelopen." De operatie is goed gegaan.

Blaren

Het was een bijzondere, maar ook zware tocht. "Ik had vanaf de eerste dag blaren op mijn voeten, en dat terwijl ik toch echt goed was voorbereid. Maar opgeven was geen optie en pijn went, dat is een van de dingen die ik heb geleerd."

Tijdens de 160 kilometer heeft Frans veel mooie verhalen gehoord over de redenen waarom mensen meeliepen. "Die verhalen delen we met elkaar tijdens het lopen en dat schept een band. Het zijn geen kroeggesprekken die je voert, het gaat wel een stuk verder. Ik had dit niet willen missen."

