Auto rijdt in volle vaart achtertuin binnen in Nuenen, 'Ik stond er twee meter vandaan'

NUENEN - Een auto die in Nuenen uit de bocht vloog, is in een tuin beland. De bewoonster van de woning stond op dat moment in de tuin. Zij zag en hoorde het gebeuren. "Ik stond twee meter van de plek waar de auto terechtkwam."

Eerst hoorde de bewoonster dat er een auto heel hard reed: "Dat gebeurt wel vaker, maar deze keer leek het wel of hij door het tuinhuis heen kwam rijden." Van de schrik stuurde ze de hond naar binnen, maar zelf bleef ze staan, waardoor ze het zag gebeuren. "De auto kwam op zijn kant de tuin in schuiven, er braken allerlei takken af en ook ons tuinhuis is stuk. Toen de auto stil stond, klapte hij terug op vier wielen."

De twee inzittenden van de auto stapten meteen uit. Op dat moment waren er al veel buren komen kijken waar het lawaai vandaan kwam. Zij hebben de twee opgevangen.

Geluk gehad

De bewoonster vervolgt: "Dit is een gevaarlijke bocht, een hele scherpe bocht. Er wordt wel vaker hard gereden, maar met de snelheid waarmee deze auto reed, dat kon niet goed gaan. Ik woon hier nu 33 jaar en dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ze hebben nog geluk gehad. Een paar jaar geleden stond er nog een boom op de hoek. Als ze daar tegenaan gereden waren, hadden ze het niet overleefd."

Borrel

De auto wordt vanavond door een berger opgehaald. De tuin ligt vol troep, maar dat is een zorg voor morgen. Eerst gaan de bewoners van de woning bijkomen van de schrik: "We pakken er een goede borrel op."

De twee inzittenden van de auto zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.