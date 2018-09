Pablo Rosario in beeld bij Oranje, maar de middenvelder blijft onverstoorbaar

BREDA - PSV'er Pablo Rosario speelde een uitstekende wedstrijd tegen NAC Breda, zaterdagavond. De middenvelder laat al wekenlang zien goed in vorm te zijn. Bondscoach Ronald Koeman is dat ook opgevallen. Rosario is door hem, voor de eerste keer, opgenomen in de voorselectie van Oranje.

De talentvolle PSV'er raakt niet zo in de war van de waardering van de bondscoach. Toen onze verslaggever hem naar de voorselectie vroeg, verliep het gesprek zo:

Pablo in Oranje!

"Nee, het is de voorselectie."

Daar ben je toch wel blij mee?

"Ja, natuurlijk. Het is een erkenning. Maar als je in zo'n team kan spelen, zoals ik nu kan spelen, kan iedereen makkelijk met het niveau mee. Ik dus ook."

Je hoorde van de week het nieuws. Kreeg je toen een kleine glimlach op je gezicht?

"Het is een voorselectie. Ik ben blij met de erkenning, maar er is nog niets gespeeld."

Als ik je zo beluister: moeten er eerst zaken worden gedaan. Eerst een definitieve selectie en dan heb je een gevoel van blijdschap?

"Zeker, dat sowieso. We hebben nog twee belangrijke wedstrijden te gaan voordat de interlandperiode aanbreekt. We willen in die twee wedstrijden met PSV een goed resultaat boeken."

PSV won zaterdagavond met 2-0 van NAC in Breda. Komende woensdag spelen de Eindhovenaren in de Champions League tegen Internazionale en drie dagen daarna komt VVV Venlo naar Eindhoven.