Fight night: Rico Verhoeven verdedigt wereldtitel

AMSTERDAM - Rico Verhoeven verdedigt zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zijn wereldtitel. De King of kickboxing vecht tegen de Braziliaan Guto Inocente.

Rico Verhoeven uit Halsteren betreedt pas in de laatste wedstrijd de ring, de zwaargewichten zijn de ‘grand final’ van het kickboksgala Glory 59.





Winst voor Hageman

Helemaal aan het begin van de avond kwam Eindhovenaar Robbie Hageman in actie. Hij versloeg Brahim Kallah, een Nederlander die uitkomt voor Marokko. Hageman was zeer tevreden over zijn gevecht : "Mijn partij ging heel makkelijk. Ik hoop dat ik bij de volgende partij tegen iemand uit de top 5 moet, zodat ik me kan bewijzen. Ze weten nu wie Hageman is, ook in Amsterdam. Ze kunnen er niet meer omheen."

Mohammed Jaraya uit Den Bosch verloor zijn partij van de 31-jarige Murthel Groenhart. Hij ging door een technische knock out de ring uit.

Bosschenaar Robin van Roosmalen had het moeilijk tegen de Thai Petsch, die bekend staat om zijn goede traptechniek. Het lokte Van Roosmalen dan ook niet om zijn wereldtitel te prolongeren.





