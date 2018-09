NAC-aanvaller Gervane Kastaneer: 'We spelen redelijk, maar schieten er niks mee op'

BREDA - NAC verloor na een roerige week met 2-0 in eigen huis van koploper PSV. Toch waren er positieve gezichten te zien in Breda, vooral bij het publiek. Zij zagen een NAC dat strijdend ten onder ging.

“In combinatie met de slechte seizoenstart, de uitschakeling in de beker en het opwachten van de bus, hoop je dat de rust snel terugkeert”, zegt NAC-trainer Mitchell van der Gaag na afloop. “Maar dan gebeurt er vrijdag weer iets, waar je geen rekening mee houdt”, doelt Van der Gaag op het ontslag van Hans Smulders en het vertrek van algemeen directeur Justin Goetzee. “Maar dan staat PSV al weer voor de deur en dan moet je wel proberen om de focus er op te houden. Ik heb vandaag een team gezien, dat keihard voor elkaar wil werken, ook al was het spel niet altijd even goed.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

De trainer van NAC was dus positef over de inzet, maar blijft ook realistisch. “Feit is en blijft wel dat we weer verliezen. Het moet nu niet zo zijn dat we nu na zo’n week alleen zo’n signaal afgeven, dit moet de standaard zijn. We hebben vandaag laten zien dat we kwaliteit hebben.”

Tekst gaat door onder de afbeelding.

NAC-aanvaller Gervane Kastaneer denkt dat de supporters in ieder geval een NAC hebben gezien wat ze willen zien. “We hebben strijd geleverd en uiteindelijk een redelijke wedstrijd gespeeld, maar we schieten er niks meer op.” De buitenspeler vindt de nederlaag zuur, ondanks dat PSV de koploper van de eredivisie is. “Ik denk dat we ook gewoon een penalty moeten krijgen”, doelt Kastaneer op de handsbal van Nick Viergever.

Tekst gaat verder onder de tweet.

De eerste wedstrijd van het seizoen, uit bij AZ, was de laatste wedstrijd die Kastaneer vanaf het begin mocht starten. De buitenspeler was een van de dreigende spelers aan NAC-zijde en vocht veel duels uit met PSV-back Denzel Dumfries. “Het zijn krachtige duels, ik ken hem al heel lang. Soms komt hij als winnaar uit de strijd en soms ik. Ik denk dat we beide een goede wedstrijd hebben gespeeld.”