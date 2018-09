Uitslaande brand in een loods in Sint Hubert

SINT HUBERT - In een loods aan de Voortsestraat in Sint Hubert is zaterdagnacht brand uitgebroken. Verschillende brandweer korpsen zijn opgeroepen om het vuur te bestrijden.

Het vuur werd rond vier uur 's nachts ontdekt. Volgens getuigen staat de hele loods in brand.

Caravans

De loods staat op het terrein van een bedrijf, maar zou zijn onderverhuurd. Wat erin stond, is niet bekend.

In een loods daarnaast staan caravans, maar die lopen volgens de brandweer geen gevaar.

Onderzoek

Het is nog niet bekend hoe de brand kon uitbreken. Dit wordt onderzocht. Er zou niemand gewond zijn geraakt.