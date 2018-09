Auto slipt en ramt de gevel van de McDonald's in Tilburg

TILBURG - Een auto is zaterdagavond gecrasht tegen de gevel van de McDonald's aan de Heuvelring in Tilburg. Het ongeluk gebeurde rond halfelf.

De bestuurder raakte door nog onbekende oorzaak van de weg toen hij op de Heuvelring een auto aan het inhalen was. De auto slipte, raakte een lantaarnpaal en kwam tegen de gevel van de hamburgerketen tot stilstand.

Ambulance

Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken. De inzittenden van de auto zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar niemand was gewond. De auto is zwaar beschadigd, evenals de gevel van de McDonald's. Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld.