Tractor schept wielrenners in Erp, traumaheli neemt slachtoffer mee

BOERDONK - Op de Akkerweg in Erp zijn zondagochtend rond acht uur twee wielrenners aangereden door een tractor. Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht.

Volgens een ooggetuige zouden de twee wielrenners - die deel uitmaakten van een groep wielrenners - onder de tractor terecht zijn gekomen. Hulpdiensten waaronder een traumahelikopter kwamen op het ongeluk af.

Reanimatie

Een van de slachtoffers zou gereanimeerd zijn. Die is met de traumaheli naar een ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hij is volgens de politie aanspreekbaar.

Verkeersspecialisten van de politie onderzoeken hoe het ongeluk kon gebeuren.

Meer informatie volgt.