Brrrr... Koudste septembernacht ooit in Eindhoven en Gilze-Rijen

EINDHOVEN - In Eindhoven en Gilze-Rijen was het zaterdagnacht de koudste septembernacht ooit. Eindhoven spande met -0,9 graden de kroon. In Gilze-Rijen werd het -0,4 graden. Met deze temperaturen verdwijnt 1971 in die plaatsen uit de recordboeken.

Het is volgens weerman Alfred Snoek van MeteoGroup vroeg voor dit soort temperaturen. “Normaal zie je de eerste vorst na de zomer zo halverwege oktober. We lopen dus twee weken voor op schema”, zegt hij.

Zaterdagnacht was landelijk gezien de koudste septembernacht sinds 1971. “In Brabant viel de kou in die septembernacht echter mee, vandaar dat we in Eindhoven en Gilze-Rijen nu zelfs kunnen spreken van de koudste septembernacht ooit”, legt Snoek uit.

LEES OOK: Wat was het koud én mooi vanochtend [FOTO's]

Landelijk kouderecord voor september

Op het weerstation Twenthe (bij Enschede) werd zaterdagnacht de laagste temperatuur gemeten. Daar daalde het kwik naar -1,5 graden. De vliegbasis bij Enschede is ook de plek waar de koudste septembernacht ooit gemeten is in Nederland. Dat was in 1965. Toen werd het daar op 20 september -3,5 graden.

De komende nacht gaat het volgens de weerman van MeteoGroup niet opnieuw vriezen.