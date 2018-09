Gewelddadige dood vrouw (25) Bergen op Zoom: man (24) als verdachte aangehouden

BERGEN OP ZOOM - Er is een verdachte aangehouden voor de gewelddadige dood van een 25-jarige vrouw in Bergen op Zoom. Het gaat om een man van 24 jaar uit die plaats. De vrouw werd vrijdagnacht gevonden in haar appartement. Daar trof de politie ook haar huilende zoontje van 4 aan.

De verdachte meldde zich zaterdagnacht vrijwillig op het politiebureau in Bergen op Zoom, laat de politie weten. Daar zit hij vast. Zondag zal hij worden gehoord. Op de vraag of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen, gaat de politie zondagochtend niet in.

Het slachtoffer werd gevonden in haar appartement aan de Goudbaard in Bergen op Zoom. De dader sloeg op de vlucht.

De politie werd rond kwart over een vrijdagnacht gewaarschuwd dat er iets aan de hand was in het appartement aan de Goudbaard. Daarop werden meerdere eenheden naar het adres toegestuurd. Direct nadat de voordeur was opengebroken, vond de politie de jongen van vier.

In de woonkamer zagen de agenten de vrouw liggen. Zij was toen al overleden. Voor haar zoontje is direct een pleeggezin gezocht.