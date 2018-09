Fietser beroofd in het buitengebied van Haarsteeg, busje verspert de weg en man eist geld

HAARSTEEG - Een fietser is zaterdagavond beroofd in het buitengebied van Haarsteeg. Dit gebeurde toen de 56-jarige man rond negen uur via de Tuinbouwweg naar Vlijmen reed.

Plotseling kwam een lichtkleurig bestelbusje de fietser tegemoet gereden. De bestuurder stopte vlak voor hem, dwong de fietser af te stappen en eiste geld. Er ontstond een worsteling waarbij de fietser in de sloot belandde. De verdachte pakte zijn portemonnee en sleutelbos. Toen in de verte een andere fietser aankwam, stapte de verdachte weer in zijn busje en reed hij met hoge snelheid weg in de richting van Elshout.

Het slachtoffer raakte niet gewond en kon zelf de politie waarschuwen.

Signalement

De verdachte is een man met een bol gezicht. Hij heeft kort, blond haar. Hij wordt ongeveer 25 of 30 jaar oud geschat en heeft volgens het slachtoffer stevige armen. Mogelijk was de man onder invloed van drugs of alcohol.