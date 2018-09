Wat was het koud én mooi vanochtend [FOTO's]

EINDHOVEN - De dag begon koud deze zondag, maar wie goed ingepakt al vroeg op pad ging in ons prachtige Brabant, werd beloond. En dankzij de foto's die we toegestuurd kregen, geldt dit eigenlijk voor ons allemaal. Want wat is het genieten van de prachtige plaatjes die jullie zondagochtend maakten. Dauw, rijp en de opkomende zon vormen de rode draad.

Ook op social media worden foto's zondag massaal gedeeld. Op onze Facebookpagina bijvoorbeeld:





En ook op Instagram.

LEES OOK: Brrrr... Koudste septembernacht ooit in Eindhoven en Gilze-Rijen