'Als ik de spelers zou kunnen besturen, wint PSV de Champions League'

EINDHOVEN - Hij heeft er alle vertrouwen in. PSV gaat het Italiaanse Internazionale volgens Ali Riza Aygün woensdag verslaan. De eSporter van de Eindhovense voetbalclub heeft het duel zelf al gespeeld op de Playstation. "Dat duel eindigde in 3-0, in het echt ga ik uit van 3-1."

Riza is sinds donderdag als een bezetene aan het oefenen om de nieuwe voetbalvideogame FIFA 2019 onder de knie te krijgen. "Het is mijn werk, ik verdien hier geld mee", legt hij uit. "Het is nogal een stap, van FIFA 2018 naar FIFA 2019. Er komen weer nieuwe dingen bij kijken, er zijn nieuwe details. Die probeer ik zo snel mogelijk te onderzoeken, zodat ik daar voordeel uit kan halen."

'Lozano is nu zó snel'

Een voorbeeld is het schieten. "Dat is helemaal veranderd ten opzichte van FIFA 18. Vroeger was het wat makkelijker om te scoren met Cristiano Ronaldo tijdens een een-tegen-een-duel. Dat is nu niet meer het geval. Je moet meer timen. Er is ook een nieuwe mode met de naam 'time finishing'. Daar probeer ik me nu op te focussen."

Vorig jaar bereikte Riza met PSV de finale van de E-Divisie van FIFA 2018, de virtuele eredivisie. Het valt hem op dat PSV in de nieuwste FIFA-game nog wat beter is geworden. "Vooral Hiving Lozano. Die is nu zó snel... Die is moeilijk bij te houden. Bergwijn is ook goed geworden, Jeroen Zoet is zelfs heel goed geworden... Het is allemaal beter geworden bij PSV."

Maar nog niet zo goed als een van de internationale topclubs, zoals Real Madrid, Barcelona of Manchester City. "Nu is Juventus weer heel goed, omdat Ronaldo daar zit en snelle spelers, zoals Douglas Costa en Juan Cuadrado. Het daar tegen opnemen wordt wel lastig voor een Daniel Schwaab. Het is echt realistisch."

In de counter toeslaan

Uiteraard heeft Riza het in FIFA 2019 ook al opgenomen tegen Internazionale, als voorproefje voor de 'echte' wedstrijd van woensdag. "Ik ga er vanuit dat we Inter thuis gaan pakken", vertelt hij vol overtuiging. "Op de Playstation werd het 3-0. In het echt ga ik uit van 3-1. Ik verwacht dat PSV 2-1 voorkomt, zodat Inter in de 85e minuut alles op alles moet zetten dat PSV dan in de counter toeslaat. Als ik de spelers zou kunnen besturen, wint PSV de Champions League, haha."