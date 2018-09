Rico Verhoeven chilt met Wesley Sneijder na wereldtitelgevecht

HALSTEREN - Carlos Augusto Inocente Filho. De naam klinkt indrukwekkend, maar de Braziliaan had zaterdagavond toch maar weinig in te brengen tegen Rico Verhoeven tijdens het wereldtitelgevecht in de Johan Cruijff Arena. Zondag vierde de King of Kickboxing uit Halsteren het behoud van zijn kampioensgordel met voetballer Wesley Sneijder.

"Het gaat goed met me", liet Verhoeven zondagmiddag weten. "Ik heb wat kleine pijntjes, maar ik ben blij met het resultaat van zaterdag. En ook met de kijkcijfers, natuurlijk." Ruim een miljoen mensen bekeken zijn duel tijdens het Glory 59-kickboksgala op Veronica.

Kunst

"Ik heb er zelf nog geen tijd voor gehad om de wedstrijd terug te kijken", vertelt het 29-jarige zwaargewicht. "Ik heb gechild en met Wesley Sneijder afgesproken. Die was speciaal overgekomen uit Qatar om mijn duel te bekijken. Na de wedstrijd had ik geen tijd, dus hebben we zondagochtend lekker ontbeten."

Dat het duel met Inocente hem makkelijk afging, ontkent Verhoeven. "Dat is de kunst, om het er zo te laten uitzien. Maar dat was het zeker niet."

Uitdagingen

Wat zijn nieuwe uitdagingen wordt, weet de kickbokser nog niet. "Daar wordt nu naar gekeken. Ik ga nu lekker genieten van deze overwinning. Lekker chillen."