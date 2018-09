Willem II op bezoek bij De Graafschap: Akkaynak en Palacios in de basis [LIVE]

DOETINCHEM - Willem II speelt vandaag op bezoek in Doetinchem, bij De Graafschap. De Tilburgers staan na zes wedstrijden negende in de eredivisie. Toch is het alweer een maand geleden dat er voor het laatst in de competitie gewonnen is. Drie punten meenemen uit stadion De Vijverberg moet zeker mogelijk zijn. De Graafschap staat zestiende. De aftrap is om 14.30 uur.

'1 De aftrap is verricht. De wedstrijd tussen de Tricolores en de Superboeren is begonnen.





Willem II-watcher Fabian Eijkhout is aanwezig in De Vijverberg.







Nog tien minuten tot de start: Willem II-trainer Adrie Koster kijkt vooruit op de wedstrijd:







- De laatste keer dat Willem II en De Graafschap tegen elkaar speelde in de eredivisie was in 2015. Toen werd het 2-2 in Doetinchem.

- Ondanks de goede start van Willem II, is het toch alweer een maand geleden dat de Tilburgers wonnen in de eredivisie. toen werd het 5-0 tegen Heracles Almelo. Daarna volgde een verlies tegen PSV en tweemaal gelijk tegen Excelsior en Fortuna Sittard.





De Tilburgers zijn begonnen aan de warming-up. Nog een halfuur tot de aftrap.





DE OPSTELLINGEN:

Doelman Timon Wellenreuther staat weer in de basis bij Willem II. Palacios was nog een twijfelgeval, vanwege wat pijn aan voet, maar start toch. Daarnaast mag verrassend Atakan Akkaynak dit keer starten.









