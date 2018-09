Auto belandt op zijn zijkant op het fietspad, bestuurder gewond naar ziekenhuis

TILBURG - Een 49-jarige Tilburger is zondagmiddag op de Ringbaan-Zuid in zijn woonplaats gewond geraakt, nadat hij met zijn auto van de weg raakte. De auto ramde een verkeerslicht en belandde op zijn zijkant op het fietspad naast de weg. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee. De man had mogelijk gedronken. De politie onderzoekt of dat inderdaad het geval is.

De automobilist moest door de brandweer uit zijn auto worden bevrijd. Het dak moest hiervoor van de auto worden gehaald.

Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De man was aanspreekbaar na het ongeluk, maar zou er volgens omstander wel ernstig aan toen zijn.

Waardoor de man van de weg raakte, is niet duidelijk. De politie zoekt getuigen van het ongeluk.