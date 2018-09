Actrice Monic Hendrickx laat niks los over Penoza-speelfilm: 'Ik beroep me op mijn zwijgrecht'

SON - "Eerst zien dan geloven" zegt Monic Hendrickx als antwoord op de vraag of ze terugkomt als criminele moeder Carmen in de speelfilm Penoza. Het script heeft ze al gelezen, maar zeggen dat de film er ook echt komt durft ze pas als de eerste draaidag is geweest. Hendrickx speelde 5 seizoenen lang Carmen, de moeder van de drugswereld in Penoza. Nog steeds wordt ze regelmatig met die naam aangesproken. Eigenlijk mag ze niets over de film zeggen. "Ik beroep me op mijn zwijgrecht", zegt ze lachend.

Maar de uit Deurne afkomstige actrice heeft inmiddels in heel wat meer films en series gespeeld dan alleen Penoza, vertelt ze op de bank van de Omroep Brabant talkshow KRAAK. "Ik speel de allergrootste boef die er bestaat" zegt ze over haar rol in de serie Grenslanders, een thriller die zich afspeelt op de grens van Vlaanderen en Nederland. Grenslanders wordt in 2019 uitgezonden. "De Nederlandse filmindustrie is klein, dus daarom speel ik ook in Europese series zoals een debuutfilm van een Tjechische regisseur. Die film gaat over een sekte".

Brabant

Monic is geboren in Stevensbeek, maar verhuisde al redelijk snel met haar familie naar Paramaribo in Suriname. Weer terug woonde ze jarenlang in Deurne. Dat verklaart volgens haar dat ze bijvoorbeeld niet zo door en door Brabants is zoals bijvoorbeeld Brabander Frank Lammers. "Ik had eerst een Surinaams accent, maar ik kan nu nog steeds wel Brabants praten hoor, Ik hou van Brabant, mijn broertje woont hier, mijn schoonouders. En in de filmwereld zijn ook veel Brabanders".









Kroongetuigen

Op 15 oktober gaat ze het tweede seizoen in van de spelshow Kroongetuigen op RTL4 waar Monic de spelleider is. De opnames daarvan in Zweden zijn al achter de rug. "Ik ben nog niet helemaal als een vis in het water, maar dit seizoen ben ik al veel meer ontspannen", zegt Hendrickx. In Kroongetuigen moeten bekende Nederlanders uitvinden wie er een moord heeft gepleegd. Dit jaar doen daar onder andere Kluun en Fred Teeven aan mee.