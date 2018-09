Dode man bij containerbrand blijkt 39-jarige zwerver te zijn

EINDHOVEN - Na een brand in een bouwcontainer aan de Achtseweg Zuid in Eindhoven, vlakbij Strijp-S, is donderdagnacht een dode man gevonden. Het slachtoffer werd tijdens het blussen gevonden en lag buiten de container. Het blijkt te gaan om een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Volgens een brandweerman zouden er achter de container wel vaker mensen slapen. Terwijl de politie en brandweer druk bezig waren op de Achtseweg Zuid kwam er iets na vier uur 's nachts een melding binnen van een brandje op het Kennedyplein in Eindhoven. De man die is aangehouden wordt ook verdacht van die brand.

De verdachte is een 35-jarige man uit Eindhoven die al bekend was bij de politie.

