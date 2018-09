Jimi wordt gehuldigd voor winnen The Voice Senior

VUGHT - Jimi Bellmartin wordt zondagmiddag gehuldigd in zijn dorp Vught. De 70-jarige zanger won de eerste editie van talentenjacht The Voice Senior met het nummer 'Stand by me' van Ben E. King.

Bij het Raadhuis in Vught begint om vijf uur het feest. Om halfzeven treedt hij zelf op. Volgens de gemeente is iedereen welkom om te komen kijken.

Bellmartin liet tijdens de zogenoemde Blind Auditions alle stoelen in één keer draaien met zijn vertolking van 'It's A Man's Man's Man's World' van James Brown. Daarna werd hij 'gecoacht' door Gerard Joling en Gordon.

Achtergrondzanger

Jimi maakt al een leven lang muziek, speelde in tal van bands en deed backing-vocals bij internationale artiesten als Percy Sledge en The Trammps. Ook maakte hij onder andere met Ernst Jansz een nummer over zijn jeugd in het Molukse barakkenkamp in Vught. Hij hoopt dat hij met dit avontuur ook zijn eigen solo-carrière weer een nieuw leven in kan blazen.

"Ik zou hierdoor graag twee of drie optredens per week hebben, voor een goede gage. Dat kan alleen maar als je meedoet aan dit soort programma's. Dat is mijn doel", vertelde hij vlak voor de finale.

Want, met een soul-repetoire live optreden doet Bellmartin het liefst. Op 5 december staat hij op uitnodiging van Marco Borsato in zijn show in theater Carré in Amsterdam. Eén ding is zeker. Vanaf nu zal hij geen optreden meer kunnen doen zonder de vertolking van de wereldhit van 'The Godfather of Soul' James Brown. "Dat vind ik niet erg. Dat doe ik al heel lang en dat kun je wel merken, natuurlijk."

