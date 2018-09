Brabantse en Afrikaanse dorp Bakel te zien in documentaire op Omroep Brabant tv

BAKEL - Naast Bakel in Brabant is er ook een Bakel in Senegal. Dat gegeven inspireerde filmmaker Willem Timmers uit Deurne. Hij filmde in beide Bakels en ontdekte dat er naast de verschillen ook verrassende overeenkomsten zijn. De film ging zaterdag in première op het Nederlands Film Festival in Utrecht. Zondagavond om halftien is 'Aan de andere kant' te zien op Omroep Brabant tv.

Na afloop van de première in Nederland was er een live verbinding met Bakel in Senegal. Want de film was daar tegelijkertijd ook te zien. De hoofdrolspelers aan beide kant hadden voor een keer contact met elkaar. En dat leverde bijzondere momenten op. Bijvoorbeeld tussen de Nederlands-Bakelse zangeres Nelleke Brzoskowski en de Senegalees-Bakelse zangeres Ndeye Gawlo Diop. Via de straalverbinding zongen ze elkaar live toe. "Dat was zó bijzonder", glundert Nelleke na afloop. "Zoiets maak je maar één keer mee, toch?"

Ndeye zegt na afloop dat ze door de film in haar hart is geraakt. "Vandaag zijn meer dan driehonderd Bakelse Senegalezen naar deze zaal gekomen om naar de film te kijken. Dat vind ik heel fijn."

Een van de hoofdrolspeelsters Cato van Mierlo kreeg een positief beeld van het Afrikaanse Bakel. "Die mensen zijn echt op de goede weg. Ik heb altijd gedacht dat ze minder ontwikkeld waren."

Emigreren

In 'Aan de andere kant' is ook Aminata te zien. Ze wil graag emigreren naar Europa. De filmploeg van Aan de andere kant had haar graag naar Nederland gehaald voor de première. Maar dat is niet gelukt.

Ook Mohamed zit in de film. Hij kwam als asielzoeker naar Bakel, hem lukte het dus wel. "Wat moet ik daar over zeggen", reageert hij. "Ik vind dat zij ook als asielzoeker naar hier moet kunnen komen. Wat is het verschil tussen mij en haar? Niks."

Boodschap

Filmmaker Willem Timmers wil een boodschap meegeven met zijn film: "Ik zou het heel mooi vinden als mensen na de film inzien dat we niet zo heel veel van elkaar verschillen. Dat we, ondanks dat we mijlenver van elkaar wonen, verschillende huidskleuren hebben, et cetera, we toch allemaal dezelfde basisemoties hebben."

