Processie in Sprundel terug, 'Ik wil het nog één keer beleven'

Voor het eerst in vijftig jaar werd in Sprundel een processie georganiseerd.

SPRUNDEL - De oude gewaden konden weer uit de kast gehaald worden in Sprundel. Daar werd zondag namelijk voor het eerst in ruim vijftig jaar een processie georganiseerd. Vijftien op zuilen geplaatste medaillons rond de begraafplaats in het Fatimapark werden gezegend door de pastoor.

De medaillons, Geheimen van de Rozenkrans genaamd, beelden het verhaal van Jezus Christus uit en zijn de afgelopen periode gerestaureerd. Veel mensen uit het dorp kwamen kijken. “Ik ben speciaal gekomen omdat ik nog één keer wil beleven hoe het vroeger was”, vertelde een mevrouw. “Het was heel erg leuk, je leefde daar altijd helemaal naartoe”, vertelde een man die een oud kostuum uit de kast getrokken heeft. “Het is heel leuk dat deze oude traditie weer in ere hersteld wordt”, voegt een andere man daaraan toe.





1965

De organisatie wilde graag iets bijzonders doen om de opgeknapte medaillons te onthullen. “Toen kwam het idee om een processie te organiseren”, vertelt Jac van Trijp van de organisatie. ”De laatste was in 1965. Veel oudere mensen hebben het zelf ooit meegemaakt en iedereen heeft er eigen beelden bij.”