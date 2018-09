Frustraties bij Adrie Koster: 'Als je nu niet beseft wat er op het spel staat, weet je het nooit'

TILBURG - Excelsior, Fortuna Sittard en De Graafschap stonden achter elkaar op het programma voor Willem II in de eredivisie. Er was hoop op minimaal zes punten, eigenlijk was meer het doel. Het werden twee punten, tot frustratie van trainer Adrie Koster.

“Dit zijn gewoon hele dure punten. Als je ziet wat de andere ploegen hebben gedaan, was dit een ideaal moment”, zei Koster kort na de verliespartij. “Als je nu niet beseft wat er op het spel staat, weet je het nooit meer. Natuurlijk is het frustrerend, zeker. Hopelijk leren ze van deze momenten.”

Nog voor Koster dat zei noemde Fernando Lewis deze wedstrijd een leermoment. "We wisten dat we deze drie wedstrijden voor de boeg hadden. We wilden zes of zeven punten pakken. Dat is ons niet gelukt. Dit is een leerproces voor ons. We moeten dit bespreken en kijken wat volgende week beter kan.”

“Hier kun je zeker een leermoment uit halen”, geeft ook doelpuntenmaker Dries Saddiki aan. “Vooral dat je geen rode kaarten moet pakken. We gaan de koppen bij elkaar steken en het er goed over hebben. En dan gaan we ons focussen op Feyenoord en gewoon alles doen om punten te pakken.”

LEES OOK: Willem II verliest met negen man in slotfase van De Graafschap

Provocatie

De Graafschap begon beter aan de wedstrijd, Willem II kwam er mede door een hele rits aan gele kaarten nooit echt goed in. “We hebben ons laten provoceren door de scheidsrechter, die niet zijn beste wedstrijd floot", was de eerste reactie van Lewis.

“In de kleedkamer hebben we in de rust gezegd: we laten ons niet meer provoceren, we houden onze mond en gaan strijd leveren. Dat lukte goed, maar toch komt er weer een moment met een wegwerpgebaar. Dan volgt een tweede rode kaart en zit je nog dieper in de stront.”

Tekst gaat verder onder de afbeelding.





Koster kan zich niet vinden in het verhaal van Lewis en de provocatie van de scheids. “Daar ben je zelf bij. Je laat je provoceren. Dat is onprofessioneel gedrag. Je moet je niet gek laten maken, je moet je koppie erbij houden. Daar gaat het om. Dat soort zaken bepalen hoe een wedstrijd verloopt. We hebben het probleem over onszelf afgeroepen.”

Crisis

Na de goede start van het seizoen, volgde een mindere periode. Van de laatste vier competitiewedstrijden werden er twee verloren en eindigden er twee gelijk. "Maar ik wil niet spreken van een crisis, die is er niet. We hebben een goed team en we weten wat we kunnen. We kunnen een ploeg bij de keel pakken, dat moeten we tegen Feyenoord ook laten zien", aldus Lewis.