Jeffrey Herlings dendert door en wint GP van Italië

IMOLA - Jeffrey Herlings heeft zondag ook de MXGP van Italië op zijn naam geschreven. De wereldkampioen reed ogenschijnlijk makkelijk naar zijn 84ste GP-zege.

Een wereldtitel op zak betekent voor Jeffrey Herlings uit Oploo absoluut niet dat hij het rustiger aan gaat doen op de baan. Met overmacht heeft hij de MXGP van Italië op zijn naam weten te schrijven.

Italiaan valt

Daarbij heeft ie wel wat hulp gekregen van Alessandro Lupino. De Italiaan pakte op eigen terrein al snel de koppositie in de eerste manche, maar kwam in de tweede ronde ten val. Hierna ging de Sloveen Tim Gajser er met de eerste positie vandoor, al wist Herlings die vrij snel over te nemen. Waarna de Brabander naar de finish soleerde.

In de tweede manche bleek eveneens hoe oppermachtig Herlings in zijn sport is. Misschien had hij vandaag ook nog het geluk dat negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli niet aanwezig was, maar de 84ste GP-zege is een feit.

De overige Brabander op de baan, Glenn Coldenhoff uit Oss, kon geen indruk maken. Hij eindigde als negende. Eindhovenaar Brian Bogers kwam uiteindelijk niet meer in actie op Imola.