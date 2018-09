Boogschieten te paard, Dzjengis Khan deed het al en in Brabant doen we het nu ook

KAATSHEUVEL - Boogschieten te paard is in Nederland nog een hele kleine sport, maar wel een sport waarin Brabant voorop loopt. In Kaatsheuvel ligt namelijk één van de drie trainingslocaties die Nederland telt en sinds dit voorjaar de enige met een permanente wedstrijdbaan. Bij Paard en Boog, zoals de club in Kaatsheuvel heet, werd afgelopen weekend een internationaal trainingskamp gehouden en daar kwamen heel wat boogschutters én paarden op af.

Arno Hendriks van de vereniging Paard en Boog denkt dat er in Nederland nu rond de honderd mensen deze nieuwe sport beoefenen. “In Nederland is het relatief nieuw en klein, maar in landen als Hongarije bestaat het al veel langer. In Mongolië was het zelfs eeuwenlang de tactiek om vijanden mee aan te vallen.” Bij boogschieten te paard moeten deelnemers met pijl en boog schieten op een doel en zoveel mogelijk punten scoren. Het paard moet daarbij een flinke snelheid hebben, dus geen sukkeldrafje.





Wedstrijdbaan in Kaatsheuvel

Sinds dit voorjaar ligt er in een weiland in Kaatsheuvel een officiële wedstrijdbaan ruim negentig meter lang. “Helemaal zeker weet ik het niet, maar ik denk dat we de enige permanente wedstrijdbaan zijn in Nederland”, zegt José Hendriks. Aan het tweedaagse trainingskamp in Kaatsheuvel deden deelnemers mee uit heel Nederland die waren afgekomen op de aanwezigheid van Christoph Nemethy. De Hongaar is een topper in het wereldje en ook nog eens Europees kampioen.

Het is niet zo makkelijk

“Dat is wel zo fijn dat hij hier aanwezig is, we leren echt veel van hem”, aldus één van de deelnemers. “Ik denk dat iedereen deze sport onderschat. Je moet op je paard focussen en je moet schieten en dat is niet makkelijk.”