Flinke kritiek op Lozano na schwalbe: 'Kan deze clown geschorst worden?'

BREDA - PSV'er Hirving Lozano heeft online flink wat kritiek te verduren gekregen van mensen die zijn schwalbe van gisteravond zagen, in duel met NAC. "Een Berghuisje", noemt de een het. Anderen vinden dat scheidsrechter Dennis Higler in had moeten grijpen.

Het zag er ietwat gĂȘnant uit, de manier waarop Hirving Lozano naar de grond ging. Hij viel een meter verder, dan waar de mogelijke overtreding werd gemaakt. De Mexicaan sprint voorbij verdediger Karol Mets van NAC, laat zich vallen en grijpt naar het gezicht. En dat terwijl er helemaal geen contact was. De buitenspeler die normaal gesproken zo geliefd is en sympathiek wordt bevonden, liet zich van zijn slechtste kant zien.

Oordeel zelf: