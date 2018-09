Zondagsritje: met 27 Berner Sennenhonden in een piepklein treintje [FOTO'S]

DUSSEN - Ze zijn niet echt klein. En wegen ongeveer 55 kilo per stuk. Neem ze dan maar eens mee voor een zonnig zondagsritje. Toch is het een groep baasjes van Berner Sennenhonden in Dussen gelukt om met hun flinke viervoeter in een pittoresk klein treintje een ritje maken.

Het was wel passen en meten. Met de nodige hilariteit. Maar uiteindelijk was iedereen aan boord. Van staart tot snuit. Deze hondenvereniging gaat vaker de uitdaging aan, zo gingen hun uit de kluiten gewassen pluizenbollen ook al eens mee op een rondvaart.

Onze fotograaf was erbij om een fotoverslag te maken. Bekijk de foto's hier: