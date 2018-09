Ex-schoonzusje van omgekomen Lara start doneeractie voor 4-jarig zoontje: 'Hij heeft een trauma'

Het appartementencomplex aan de Goudbaard in Bergen op Zoom. (Foto: Danny van Schijndel / 112Nieuwsonline)

BERGEN OP ZOOM - Er is een doneeractie gestart voor het 4-jarige jongetje dat vrijdagnacht op trieste wijze zijn 25-jarige moeder genaamd Lara verloor. De vrouw werd vrijdagnacht dood gevonden in haar appartement in Bergen op Zoom. Er zijn ook plannen voor een stille tocht. Deze initiatieven komen uit de vrienden- en kennissenkring van Lara.

Nadat de buren alarm hadden geslagen, trof de politie vrijdagnacht niet alleen de levenloze Lara aan in de flat aan de Goudbaard, maar ook haar huilende 4-jarige zoontje. Het jongetje werd meegenomen en direct ondergebracht bij een pleeggezin. "Maar hij was er wel bij toen het gebeurde. Dat vergeet hij zijn hele leven niet meer. Hij is gewoon getraumatiseerd én zijn moeder kwijt. Wie gaat er nu voor hem zorgen? Daarom wil ik geld voor hem inzamelen", vertelt Wendy, wiens broer een relatie heeft gehad met Lara.

Lara deed geen vlieg kwaad

Ook bevestigt ze dat Lara een knipperlichtrelatie had met de verdachte. "Dan ging het goed en dan weer slecht. Ik weet wel dat hij erg jaloers was. En dan stond je hart wel eens stil van wat er zou kunnen gebeuren. Terwijl Lara geen vlieg kwaad deed en een heel lief meisje was. Een lief meisje met een heel rustig karakter."

Zoals Lara een knipperlichtrelatie had met de verdachte, zo had haar zoontje dat ook met zijn vader, volgens Wendy. "Dat contact was heel wisselvallig. Dan was zijn vader er wel en dan weer niet. Ze hebben Lara's zoontje niet voor niets naar een pleeggezin gebracht. Ik hoop dat hij iets heeft aan het geld dat met de doneeractie wordt opgehaald."

Stille tocht

Op hun Facebookpagina delen vrienden van Lara hun verdriet en roepen ze op tot een stille tocht. Ze hopen hier maandag contact over te hebben met de gemeente Bergen op Zoom.

Verdachte verhoord

Er zit inmiddels een 24-jarige verdachte vast die zondag voor de eerste keer is verhoord. Volgens een woordvoerder van de politie zal het niet bij dit ene verhoor blijven.

LEES OOK: Gewelddadige dood vrouw (25) Bergen op Zoom: man (24) als verdachte aangehouden