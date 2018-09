Michael van Gerwen wint eenvoudig bij start World Grand Prix: 'Ik ben de beste'

DUBLIN - Michael van Gerwen heeft zijn openingswedstrijd op de World Grand Prix met 2-0 gewonnen van de Ierse Steve Lennon. De Brabander gaf geen enkele leg weg.

Lennon maakte geen enkele kans tegen de Brabander. Mighty Mike schoot uit de startblokken. Hij miste geen enkele kans op zijn finishes en haalde zo gemakkelijk de eerste set binnen. Lennon kon niet bijbenen. In de tweede set miste hij wel wat kansjes op de finishes, maar kwam geen moment in de problemen.

'Ik ben de beste'

Van Gerwen klinkt vol zelfvertrouwen na de partij. "Ik ben de beste, klaar. Dat moeten ze maar accepteren. Ik ben op een missie", vertelt hij voor de camera van RTL7. Hij blijft druk op zichzelf zetten en verwacht niets anders dan de titel. Hij heeft dus een vliegende start gehad. "Alle dubbels gingen goed. Dat is gewoon fenomenaal. Scorend kan het beter, maar ik voel me goed."

De volgende tegenstander van Van Gerwen is Darren Webster, komende dinsdag. "Hij is van een ander kaliber", constateert de Nederlander. "Een goede speler. Hij heeft weinig fouten gemaakt vandaag. Maar kan hij ook goed spelen tegen mij?"

Dubbel in, dubbel uit

De World Grand Prix is vandaag van start gegaan en duurt tot en met komende zaterdag. Op dit toernooi geldt de dubbel in- en dubbel uit-regel. De winnaar van de World Grand Prix wint 100.000 Britse pond (112.000 euro).

Van Gerwen is de enige Brabantse troef op de World Grand Prix. Jelle Klaasen, Benito van de Pas en Mario Robbe wisten zich daar niet voor te plaatsen.