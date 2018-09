Kledingcontainer ontploft in Eindhoven, omwonenden horen enorme knal

EINDHOVEN - Aan de Lievendaalseweg in Eindhoven is zondagavond laat een kledingcontainer ontploft. Bewoners van de wijk Drents Dorp hoorden rond halfelf een luide knal.

De container is compleet vernield. De resten lagen over de hele straat verspreid. De inhoud van de container die had vlam gevat is door de brandweer geblust.

Eerdere explosies

Vrijdagnacht vonden eveneens twee explosies plaats in de Keldermansstraat in Eindhoven en in de Kijkduinstraat in Best. Twee woningen liepen daardoor grote schade op. Of de explosies verband houden met elkaar is niet bekend.