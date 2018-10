Vegetarische rookworst van Unox is 'even slikken' voor beste worstenmaker van Brabant

ERP - Het is 'even slikken' voor slager Wim van den Tillaart uit Erp. Unox introduceert maandag namelijk de vegetarische rookworst. Dit na jaren van onderzoek en ontwikkeling in onder meer de fabriek in Oss. Van den Tillaart, dit jaar uitgeroepen tot beste worstenmaker van Brabant heeft de vegetarische rookworst nog niet geproefd, maar op voorhand is hij niet direct enthousiast.

Proeven wil hij de vegetarische rookworst zeker. Dit ook na het horen van het oordeel van het testpanel van de Volkskrant: weeïg, ‘maar vooral zuur.’ ‘Alsof er azijn in zit’. "Ik ben niet bang voor de verkoop van de verse rookworst", zegt Van den Tillaart wanneer hij dit hoort.

"Er gaat niks boven een echte vleesrookworst. Een product waar we al onze trots in hebben gelegd."





Ondanks het feit dat hij niet direct enthousiast is over een rookworst die in zijn woorden 'niks met vlees te maken heeft', denkt Van den Tillaart dat een vegetarische rookworst op termijn zeker in zijn winkel zal komen liggen. "Het is een trend waaraan je niet ontkomt. En dat hoeft ook niet", zegt hij. Voor de slager uit Erp gaat het hier wel om 'verkoop zonder gevoel'.

Het is overigens niet toevallig dat Unox juist maandag de vegetarische rookworst introduceert. Het is namelijk maandag wereldwijd dag van de Vegetariër. Natuurlijk bellen we ook even met Unox zelf. Daar zijn ze volgens marketing manager Thijs Sleddering uiteraard overtuigd van de smaak van hun vegetarische rookworst.









Vier jaar zijn vleestechnologen Marc en Dennis bij Unox in Oss bezig geweest met de ontwikkeling. "Echte vleesmensen", zo typeert Sleddering zijn collega's.

'Zuur stuk'

De test in de Vokskrant noemt hij 'een zuur stuk'. Om vervolgens iedereen die houdt van de traditionele Unox rookworst uit te nodigen de vegetarische worst zeker eens te proberen.

"We gebruiken dezelfde kruiding en hetzelfde rookproces", benadrukt hij. "We willen mensen een smakelijk alternatief bieden."