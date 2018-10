'Partijdige rechter in zaak Mien Graveland stapt op'

HELMOND - Een week voordat in hoger beroep de strafzaak behandeld zou worden over de fatale beroving van de Helmondse Mien Graveland, is de voorzitter van het gerechtshof opgestapt. Dat meldt het ED.

Aanleiding is volgens de krant een discussie over een anonieme getuige.

De voorzitter van het gerechtshof bepaalde dat de bewuste getuige anoniem mag worden gehoord omdat hij wordt bedreigd. Omdat ze zelf tot nu toe als enige met deze getuige sprak, beschikt ze over informatie die voor andere betrokkenen niet toegankelijk is. Dat brengt haar volgens het ED in een onmogelijke positie. Ook omdat niet ondenkbaar is dat de dreiging aan het adres van de getuige uit de hoek van de verdachten komt.

Hoewel de rechter wordt vervangen, is het zeer volgens de krant de vraag of de inhoudelijke behandeling van het hoger beroep vrijdag kan beginnen.

Zeer gewelddadige beroving

De 86-jarige Mien Graveland overleed in de zomer van 2014 na een zeer gewelddadige beroving. De rechtbank veroordeelde Rizwan V. eind 2017 tot vijftien jaar cel omdat hij de bejaarde vrouw om het leven heeft gebracht. Hij sloeg Graveland met een grote zaklamp tegen het hoofd en bond haar zwaargewond met tiewraps aan een tafelpoot in haar huis aan de Bestevaer in Helmond.

De vrouw overleed uren later in het ziekenhuis, nadat twee van haar kinderen haar vonden.

Moszkowicz

De mede-overvallers Henk van D. en Jacky W. kregen celstraffen van acht en zes jaar opgelegd. Er waren hogere straffen geëist. Zowel de verdachten als het Openbaar Ministerie gingen in beroep.

Een extra complicatie voor de behandeling van de zaak is dat medeverdachte Jacky W. een nieuwe advocaat heeft, Yehudi Moszkowicz. Die zegt dat hij meer tijd nodig heeft om zich voor te bereiden.