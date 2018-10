ProRail ergert zich aan boerin Steffi en haar 'mannen'

Steffi loopt in de laatste uitzending van Boer zoekt vrouw samen met haar 'mannen' over het spoor

EINDHOVEN - ProRail is geïrriteerd na het zien van 'Boer zoekt vrouw' afgelopen zondag. Daarin is te zien hoe boerin Steffi uit Boekel met haar 'mannen' over een stuk spoor loopt. ProRail voert al een tijd campagne tegen spoorlopen, omdat dit levensgevaarlijk is en tot veel vertragingen voor reizigers leidt.

In de bewuste uitzending is te zien hoe de groep samen met Steffi over een rustig en verlaten stuk spoor loopt. Dat dit gedeelte spoorweg weinig gebruikt wordt doet er volgens Prorail niet toe. Het gaat over het principe dat er niet over spoorwegen gelopen mag worden.





Prorail gaat contact opnemen met de KRO-NCRV. Het is niet duidelijk of Prorail ook aangifte gaat doen. Vorig jaar deed de spoorwegbeheerder dat wel, toen een deelnemer aan het AVROTROS-programma Hunted over het spoor liep.