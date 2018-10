Vrouw vernielt voorruit van auto en slaat deuken in motorkap

TILBURG - Een 25-jarige vrouw heeft zondagmiddag een auto vernield van een man in de Van Breestraat in Tilburg-Noord. De voorruit van de auto werd vernield en de vrouw had deuken in de motorkap geslagen.

De eigenaar van de auto werd tegelijkertijd fors mishandeld door een man op een scooter.

De agenten troffen de eigenaar van de auto bloedend aan. Die verklaarde tegen agenten dat zijn auto was vernield door een vrouw die verderop in de straat stond. Ook was hij door een man op een scooter geslagen.

De 25-jarige vrouw uit Tilburg kon direct worden aangehouden. De politie is nog op zoek naar de man op de scooter.