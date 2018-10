Willy en Rene: 'Als 'ie nog meer punten verliest, kan 'ie binnenkort op vakantie'

EINDHOVEN - "Het was niet goed, maar het leverde wel weer drie volle punten op." Willy en Rene van de Kerkhof blikken terug op de 2-0 overwinning van PSV op NAC Breda. "Het was een eenvoudige overwinning. Ze hebben zich niet bovenmatig hoeven inspannen."

NAC staat na deze nederlaag op de laatste plaats in de competitie. "NAC speelde zeer agressief in de eerste twintig minuten. Dat moeten ze eigenlijk doen tegen ploegen van hun niveau", zegt Willy in het programma Wakker! op Omroep Brabant. Rene vult aan: "NAC zit in de hoek waar de klappen vallen. Als die spelers nou eens in andere wedstrijden zo agressief hadden gespeeld dan hadden ze niet laatste gestaan. Ik vind het jammer, want het is een mooie club. Ze zullen er zelf uit moeten komen, maar het zal niet makkelijk worden.”

Willem II

Ook met Willem II ging het niet lekker dit weekend. De Tilburgers verloren met 2-1 van De Graafschap. Daarmee is dit de vierde wedstrijd op rij waar Willem II punten laat liggen. "Dat gaat helemaal niet de goede kant op. Koster zei het zelf ook al: er waren drie wedstrijden waar ze 6/7 punten moesten halen, maar ze haalden er maar 2", zegt Willy.

Fenerbahce

Ook het buitenlands voetbal wordt aangehaald door de twee broers. "Fenerbahce is slecht." De Turkse ploeg onder leiding van Philip Cocu is een topclub maar staat nu teleurstellend veertiende in de competitie. Rene voelt mee met de voormalige PSV-coach Cocu: "Het is wel erg voor ‘m. Een 3-0 nederlaag tegen een laagvlieger. Fenerbahce is toch een topclub en ze staan nu met 8 punten achterstand op de koploper. Ze moeten donderdag weer in de Europa League, misschien kunnen ze daar iets klaarmaken." Willy voegt toe: "Als 'ie nog in 1 of 2 wedstrijden punten gaat verspelen, dan denk ik dat 'ie op vakantie kan.”