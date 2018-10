Wie maakt de mooiste herfstfoto van Brabant? Win een Brabantsjaal

EINDHOVEN - Voor veel fotografen is de herfst het meest fotogenieke seizoen. Omroep Brabant gaat daarom de komende maand op zoek naar het mooiste herfstplaatje van Brabant, in onze Herfstfotowedstrijd.

De jury bestaat uit: Karin Kamp, hoofd fotografie Omroep Brabant, Erik de Jonge, boswachter en natuurfotograaf en Marcel van Balkom, hij won de National Geographic fotowedstrijd vorig jaar.

Win

De mooiste inzendingen winnen een Brabantsjaal en de absolute nummer één mag ook nog eens op pad met Erik de Jonge om samen mooie herfstfoto's te maken. Stuur jouw herfstfoto's in onder onze Facebookpost, deel je foto op Instagram met de hashtag #herfstinbrabant of mail je foto naar herfst@omroepbrabant.nl. De Herfstfotowedstrijd begint op 1 oktober en eindigt op 31 oktober. Daarna gaat de jury de winnaars kiezen.

Tips

Maar hoe maak je nou het beste een mooie herfstfoto? Jurylid Marcel van Balkom zegt dat het vooral belangrijk is dat mensen lekker naar buiten gaan, de natuur in.

"Iedere dag heeft een bijzonder moment, als je veel in de natuur bent, kun je vanzelf mooie herfstfoto's maken." De herfst typeert volgens Van Balkom kleur, magnifiek licht en lange schaduwen. "De mooiste momenten zijn vaak in de ochtend en avond, dan heb je het mooiste licht in de herfst. Maar als er een flinke herfststorm op komst is, kan dat ook erg mooi zijn, met donkere wolken bijvoorbeeld."

Volgens Erik de Jonge, ook jurylid, is de mist in de herfst perfect voor fotografie. "Zelfs de meest lelijke landschappen worden mooi door mistbanken." Daarnaast is de herfst ook hét seizoen om dieren in de natuur te fotograferen. De Jonge: "Edelherten zijn na een hele lange tijd weer terug in Brabant en ze zijn vol in bronsttijd. En natuurlijk trekvogels, je ziet nu vogelsoorten overkomen de je normaal niet ziet."

Natuur in Brabant

Waar in Brabant kun je de mooiste herfstfoto's maken? Van Balkom: "Ik kom zelf uit de Biesbosch, dat is een fantastisch gebied maar in de herfst redelijk lastig te fotograferen, aangezien wilgen niet zo erg verkleuren. Maar in Boswachterij Dorst vind je prachtige paddenstoelen en herfstkleuren en ook de natuurgebieden bij De Peel, tegen de Belgische grens aan, zijn geweldig mooi."

Volgens De Jonge kun je een goede natuurfoto van te voren al in je hoofd hebben. "Het is meestal geen lucky shot, je moet het plannen. Bijvoorbeeld een mooi gebied waar je langskomt midden op de dag; je kunt de volgende ochtend terugkomen om een zonsopkomst te fotograferen. Veel mensen denken: ik loop een gebied in en ik kijk wat ik tegenkom, maar een goede foto betekent vaak ook voorbereiden."

Benieuwd naar meer? Erik de Jonge geeft 17 oktober een workshop natuurfotografie.