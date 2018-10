Dit is de favoriete dubbel van Michael van Gerwen

DUBLIN - Michael van Gerwen is misschien niet in de beste vorm van zijn leven, maar de darter uit Vlijmen is wel in vorm op de dubbels. En dat is niet geheel onbelangrijk op het toernooi waar Van Gerwen de komende week op actief is: de World Grand Prix. Zondagavond won Van Gerwen op zeer gemakkelijke wijze in de eerste ronde van Steve Lennon. Statistisch gezien heeft Van Gerwen één dubbel die als zijn favoriet mag worden beschouwd, maar de vraag is of hij er dit toernooi veel aan heeft.

De darters mogen zelf bepalen met welke dubbel ze beginnen. Maar het is wel zo handig om een zo hoog mogelijke dubbel te gooien, want als je de dubbel raakt, tellen de punten meteen mee in je score. Statistisch gezien is de dubbel vier de favoriet voor Van Gerwen. Hij gooit van al zijn pogingen op die dubbel vier 57,5 procent raak. Toch zal de nummer één darter van de wereld zijn legs niet beginnen met de favoriete dubbel, maar zal hij eerder kiezen voor dubbel twintig, dubbel achttien, of dubbel zestien.

DUBBELS-OVERZICHT MICHAEL VAN GERWEN

D4 - 57,5%

D16 - 43,9%

D20 - 42%

De World Grand Prix is een ander toernooi dan de meeste gewend zullen zijn, want de darters moeten de leg beginnen met een dubbel. Daardoor is dit vaak een onvoorspelbaar dartstoernooi, want gooi je in de eerste beurt geen dubbel, dan blijf je op de 501-score staan. Bij dit toernooi is het dus logischerwijs belangrijk dat je goed bent op de dubbels. Tot dusverre staat Van Gerwen op een derde plek als er wordt gekeken naar het dubbelpercentage van dit jaar. Wat opvalt is dat Van Gerwen ongekend veel mogelijkheden krijgt op de dubbels (1633). Van al die mogelijkheden gooit hij ruim 43 procent raak.

TOP DRIE DUBBELPERCENTAGE 2018

1. Jeffrey de Zwaan 65/142 45,77%

2. Kim Huybrechts 88/203 43,35%

3. Michael van Gerwen 707/1633 43,29%

In de eerste ronde tegen Steve Lennon, overtrof Van Gerwen zien gemiddelde dubbelpercentage van dit jaar. Op de eerste dubbel, aan het begin van elke leg, gooide hij ruim 53 procent raak. Maar op de ‘uitgooi-dubbel’ was de darter uit Vlijmen bijna foutloos: 85,71 procent van die dubbels was raak.

Om de leg goed te beginnen is het handig om met de eerste pijl meteen de dubbel te raken. Ook hier behoort Van Gerwen bij de beste darters van dit jaar. Van Gerwen gooit de helft van alle mogelijkheden meteen in de dubbel. Van de 262 pogingen, raakte Mighty Mike 126 keer de dubbel in één keer.

De gegevens zijn afkomstig van Premium Darts Data (Bas Engelen).